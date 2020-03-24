В Волчанском районе домушник 9 раз грабил одну дачу

24 марта 2020 г. 17:30
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В Харьковской области правоохранители задержали домушника за серию краж из дачного дома в Волчанском районе.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в конце февраля в полицию обратился 42-летний харьковчанин. Мужчина заявил о том, что из его дачного дома в поселке Старый Салтов, исчезли вещи. Также мужчина обнаружил следы взлома на входной двери. 

Правоохранители установили, что к совершению правонарушений причастен 36-летний житель района, ранее судимый за имущественные преступления. Как выяснилось, мужчина с начала текущего года неоднократно совершал кражи из домовладения заявителя. Всего из дома, по данным полиции, он совершил 9 краж.

Его добычей стали газовые баллоны, изделия из металла и посуда.

Всего злоумышленник вынес имущества потерпевшего на сумму почти 10 000 гривен.

Часть вещей злоумышленник продал, остальные возвращены потерпевшему.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишений свободы на срок от 3 до 6 лет. В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, следственные действия продолжаются. 

 

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