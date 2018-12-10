В Волчанском районе двое безработных ради выпивки обокрали соседскую дачу

В местную полицию обратилась 56-летняя жительница поселка Белый Колодец Волчанского района с заявлением о краже газовой плиты и металлических труб из ее дачного дома, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленники нанесли потерпевшей материальный ущерб почти на 1500 гривен.

За совершение кражи полицейские задержали двух безработных ранее судимых жителей поселка Белый Колодец - 42 и 29-лет.

Правоохранители установили, что в тот день мужчины вместе выпивали, а когда у них закончились деньги и выпивка, решили ограбить домовладение по соседству.

Через разбитое окно злоумышленники проникли в дом соседки. Оттуда они украли газовую плиту и восемь металлических труб.

Во время общения с полицейскими мужчины признались в краже и рассказали, что похищенное они успели продать, а на вырученные деньги купили водку и продукты питания.

Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.