В Волчанском районе у матери изъяли детей из-за ненадлежащих условий

На Харьковщине полицейские изъяли из семьи двух детей, которые проживали в ненадлежащих условиях.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Во время проведения профилактического рейда старший инспектор ювенальной превенции Волчанского отдела полиции и представители службы по делам детей выявили, что 30-летняя женщина практически не следила за своими детьми - мальчиками 5 и 7 лет.

В отношении нее полицейские составили административный протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей), а также предупредили об уголовной ответственности за злостное невыполнение своих родительских обязанностей.

Детей правоохранители из данной семьи изъяли и поместили в городскую больницу. Сейчас решается вопрос о проживании мальчиков с их отцом.