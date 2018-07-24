В Волчанском районе из-за ненадлежащего ухода за детьми мать предупредили о лишении родительских прав

За 6 месяцев этого года в Волчанском районе полицейские вместе с работниками районной службы по делам детей и центра социальных служб для семьи, детей и молодежи проверили 35 семей, в которых воспитывается 58 детей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По результатам проверки составили 15 административных материалов по ч.1 и ч.2 ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Во время одного из рейдов проверяющие обнаружили семью, в которой 46-летняя женщина не занималась воспитанием двух несовершеннолетних детей.

Полицейские установили, что женщина ведет аморальный образ жизни.

- Женщина нигде не работает, домашними делами не занимается, - рассказала лейтенант полиции Виктория Кононенко. - В доме царит сплошная антисанитария, грязный пол и вонь, отсутствуют постельное белье, а также продукты питания.

В отношении матери двух несовершеннолетних детей составили административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП и провели профилактическую разъяснительную беседу о недопущении антиобщественного поведения и халатного отношения к своим детям.

Представители социальной службы предупредили женщину о лишении ее родительских прав, если она не создаст надлежащие условия для проживания детей в установленный срок.