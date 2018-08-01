В Волчанском районе на границе с РФ задержали «КамАЗ» с табаком

01 августа 2018 г. 11:15
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В Волчанском районе на направлении российского населенного пункта Марьино и украинского Зыбино за несколько сотен метров от государственной границы пограничники задержали  грузовой автомобиль без номерных знаков.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

За рулем грузовика, который незаконно пересек границу из России, был 50-летний украинец. В кузове он перевозил табак для изготовления сигарет общим весом 424 килограмма.

По предварительной оценке, общая стоимость табака составляет около 170 000 гривен.

Нарушителя привлекли к административной ответственности по статьям 202 и части 1 204-1 кодекса Украины об административном правонарушении.

Его дальнейшую судьбу решит суд.

Товар пограничники изъяли и передали таможенникам.

 

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