В Волчанском районе с территории больницы похитили металл

В Харьковской области 22-летний житель Волчанска совершил кражу металла весом около 265 килограммов, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию обратился завхоз местной больницы, который сообщил, что с территории больницы пропали металлические изделия.

- По «горячим следам» полицейские СРПП Волчанского ОП разоблачили в совершении преступления 22-летнего местного жителя, - рассказал начальник Волчанского ОП подполковник полиции Игорь Зиненко. - Также установлено, что злоумышленник проживает как раз напротив медицинского учреждения.

Злоумышленник успел сдать похищенное в пункт приема металлолома, а полученные 400 гривен потратил на себя.

Мужчина был задержан правоохранителями.

Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 УК Украины(кража).

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.