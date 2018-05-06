В Волчанском районе у мужчины нашли оружие

В полицию обратился 53-летний мужчина и сообщил, что его знакомый хранит дома оружие без предусмотренного законом разрешения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ходе обыска дома 32-летнего мужчины, жителя села Пришиб Балаклейского района, полицейские изъяли обрез ружья с деревянной рукояткой.

Мужчина арендовал дом у жителя Волчанска, поскольку находился на заработках.

Почти две недели назад в заброшенном доме он нашел оружие и хранил его у себя.

Изъятый обрез правоохранители направили на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, месячник добровольной сдачи оружия в полицию завершился 30 апреля.

Нарушителю закона грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.