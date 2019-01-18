В Волчанском районе задержали серийного вора

18 января 2019 г. 13:44
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10 января в полицию от 68-летнего жителя Старого Салтова Харьковской области поступило сообщение о том, что неизвестные обокрали его дачу. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

За совершение кражи полицейские задержали 40-летнего местного жителя.

Правоохранители установили ​​его причастность к 26 кражам на территории поселка, которые он совершал в течение последних пяти лет. 

К совершению краж мужчина заранее готовился, имел оснащение и инструменты для вскрытия помещений, пользовался «балаклавой». 

Злоумышленник похищал все, что имело хоть какую-то ценность: велосипеды, инструменты, электроприборы, бытовую технику. 

Похищенное вор хранил по месту жительства и использовал для личных нужд.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

Сейчас правоохранители проверяют злоумышленника также на причастность к совершению других преступлений на территории района.

 

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