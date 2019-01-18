В Волчанском районе задержали серийного вора

10 января в полицию от 68-летнего жителя Старого Салтова Харьковской области поступило сообщение о том, что неизвестные обокрали его дачу.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
За совершение кражи полицейские задержали 40-летнего местного жителя.
Правоохранители установили его причастность к 26 кражам на территории поселка, которые он совершал в течение последних пяти лет.
К совершению краж мужчина заранее готовился, имел оснащение и инструменты для вскрытия помещений, пользовался «балаклавой».
Злоумышленник похищал все, что имело хоть какую-то ценность: велосипеды, инструменты, электроприборы, бытовую технику.
Похищенное вор хранил по месту жительства и использовал для личных нужд.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит лишение свободы сроком до 6 лет.
Сейчас правоохранители проверяют злоумышленника также на причастность к совершению других преступлений на территории района.