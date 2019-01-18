В Волчанском районе задержали серийного вора

10 января в полицию от 68-летнего жителя Старого Салтова Харьковской области поступило сообщение о том, что неизвестные обокрали его дачу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

За совершение кражи полицейские задержали 40-летнего местного жителя.

Правоохранители установили ​​его причастность к 26 кражам на территории поселка, которые он совершал в течение последних пяти лет.

К совершению краж мужчина заранее готовился, имел оснащение и инструменты для вскрытия помещений, пользовался «балаклавой».

Злоумышленник похищал все, что имело хоть какую-то ценность: велосипеды, инструменты, электроприборы, бытовую технику.

Похищенное вор хранил по месту жительства и использовал для личных нужд.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

Сейчас правоохранители проверяют злоумышленника также на причастность к совершению других преступлений на территории района.