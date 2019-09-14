 

В воскресенье Белгородское шоссе перекроют для транспорта

14 сентября 2019 г. 17:30
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15 сентября с 6:00 до 19:00 будет запрещено движение транспорта по Белгородскому шоссе, на участке от ул. Гаркуши до транспортной развязки Окружной дороги и автомобильной дороги М-20 «Харьков-Щербаковка».

Как сообщили в Харьковском горсовете со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с проведением учебно-тренировочных сборов по дрэг-рейсингу на «Кубок Слобожанщины 2019».

На этот период объезжать закрытый  участок транспорт  будет по ул. Академика Курчатова, ул. Академика Белова, ул. Академика Вальтера, ул. Академика Синельникова, а также окружной дороге.

Кроме того, на это время изменят маршруты автобусы №223э и 296э, которые будут объезжать закрытый участок Белгородского шоссе следующим образом: пр. Академика Курчатова - ул. Академическая - ул. Академика Вальтера - ул. Гаркуши - Белгородское шоссе и далее по маршруту.

 

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