В воскресенье из-за любителей бега перекроют часть улиц

В связи с проведением Харьковского полумарафона, по ряду улиц с 7:00 до 14:00 в воскресенье, 24 марта, будет запрещено движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры.

Движение будет остановлено по следующему маршруту: пр. Науки - на участке от пр. Независимости до ул. Деревянко при движении в сторону ул. Ахсарова, по ул. Новгородской - на участке от пр. Науки до ул. Юрия Шевелева, и по ул. Отакара Яроша - на участке от пр. Науки до ул. Балакирева.

При этом будет разрешено движение транспорта по пр. Науки, на участке от ул. Отакара Яроша до пр. Независимости при движении в сторону пл. Свободы, а также пропуск транспорта через пр. Науки - на перекрестках с ул. Культуры, ул. Космической и ул. 23 Августа.

На этот период автобусы будут объезжать закрытый участок так:

- №20э: ул. Сумская - ул. Деревянко - ул. Балакирева и дальше по маршруту;

- №33э: ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. 23 Августа - ст. м. «23 Августа»;

- №44, 45э – не ходят;

- №55э: ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы и далее по маршруту;

- №89э, 291э: ул. Сумская - ул. Деревянко - ул. Балакирева - ул. Отакара Яроша - ул. 23 Августа - ст. м. «23 Августа»;

- №119э: ул. Сумская - ул. Деревянко - ул. Ахсарова и далее по маршруту;

- №215э: Белгородское шоссе - ул. Сумская - ул. Динамовская - конечная остановка на пересечении ул. Динамовской с ул. Новгородской;

- №217э: ул. Сумская – пл. Свободы - спуск Клочковский - ул. Клочковская и далее по маршруту;

- №263э: ул. Деревянко - ул. Ахсарова и далее по маршруту;

- №277е, 302э: ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Победы - ул. Клочковская и далее по маршруту;

- 282э: ТЦ «Метро Кеш энд Керри Украина» (Алексеевка) - пр. Людвига Свободы - пр. Победы - ул. Клочковская и далее по маршруту;

- №303э: ул. Клочковская - спуск Клочковский - пр. Независимости - пр. Науки – пл. Свободы - ст. м. «Госпром» (в обратном направлении - пл. Свободы - спуск Клочковский).

Троллейбусы с 9:00 до 14:00 24 марта будут курсировать следующим образом:

- троллейбус №2:

часть маршрута: разворотный круг «Пр. Жуковского» - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Деревянко - ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы – разворотный круг «Пр. Победы»;

- часть маршрута: пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская – ст. м. «Университет» - ул. Сумская – пл. Конституции;

- троллейбус №18: разворотный круг «Больница скорой помощи» - ул. Балакирева - ул. Деревянко - ул. Космонавтов - ул. 23 Августа - ул. Клочковская.