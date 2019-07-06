 

В воскресенье на территории Украины ожидается ухудшение погоды

06 июля 2019 г. 17:10
Источник: РБК-Украина
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Погода в Украине в воскресенье, 7 июля, ухудшится, ожидаются сильные ливни и шквалы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, завтра в западных, северных и центральных областях местами ожидаются грозы. На Прикарпатье и в Закарпатской области прогнозируются значительные дожди, местами шквалы ветра 15-20 м/сек.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что на выходных в большинстве областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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