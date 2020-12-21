В ВОЗ рассказали, что послужило причиной мутации коронавируса

Вероятность модификации коронавируса увеличивается с ростом случаев его передачи, а во время мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека. Об этом заявила директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан в эфире BFM TV, пишет НВ.

«Поэтому при каждых выявленных мутациях следует определять, какие именно новые характеристики он приобретает, происходят большие изменения, или же это просто обычная эволюция», — пояснила директор департамента ВОЗ.

Сейчас организация не отмечает влияние новой мутации SARS-CoV-2 на летальность. Также в организации сомневаются, что новый штамм повлияет на эффективность вакцин.

Бриан также подтвердила правильность локдауна, который сейчас вводит Великобритания. Она выразила надежду, что ограничения позволят замедлить распространение новой мутации до начала массовой вакцинации.