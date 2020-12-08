В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19

08 декабря 2020 г. 11:35
Источник: РБК-Украина
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Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от коронавируса. Однако правительства должны работать на то, чтобы увеличить уровень доверия к вакцинации.

Об этом заявила директор отдела ВОЗ по иммунизации Кейт О'Брайан, передает NBC.

По ее словам, особую рекомендацию прививаться могут получить медики в отделениях интенсивной терапии.

"Я не думаю, что мы предполагаем, что любые страны создадут мандат на вакцинацию. Однако, могут быть страны или ситуации в странах, где из-за профессиональных обстоятельств необходимо или настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию", - сказала О'Брайан.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что люди должны самостоятельно принимать решение относительно того, следует ли им прививаться.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине будет проходить в три этапа. Первыми вакцину получат медики и группы риска.

Также в Минздраве планируют, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной, но не для всех категорий населения.

 

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