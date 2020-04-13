В воздухе коронавирус "живет" около пяти минут

13 апреля 2020 г. 11:55
Источник: Укринформ
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Финские ученые смоделировали распространение коронавируса в воздухе с помощью суперкомпьютера: расчеты показали, что вылетевшие изо рта зараженного микрокапли остаются в воздухе больше пяти минут и несут угрозу для окружающих. Предварительные результаты работы представлены в сообщении Университета Аалто — одного из нескольких вузов страны, участвующих в исследовательском проекте

Проект посвящен изучению распространения микроскопических аэрозольных капель, выброшенных из дыхательных путей заболевшего при кашле, чихании или просто во время разговора. Именно такие капли выступают ключевыми распространителями инфекции Covid-19, и, чтобы точно смоделировать их поведение, к задаче подключились порядка 30 исследователей из Аалто, а также Университета Хельсинки и Финского метеорологического института — вирусологи, инженеры, социологи, специалисты по гидро- и аэродинамике.

Для точных расчетов и визуализации использовался суперкомпьютер CSC, и в качестве первого этапа работы ученые смоделировали на нем движение воздушных капель человеком, кашляющим в проходе между полками супермаркета. Работа показала, что они остаются в воздухе куда дольше, чем можно было бы ожидать, представляя опасность для остальных покупателей, — больше пяти минут.

Более того, модель демонстрирует поведение капель размерами менее 20 микрометров. При сухом кашле, характерном для заболевания Covid-19, типичный размер таких частиц не превышает 15 микрометров, благодаря чему они могут оставаться в воздухе еще дольше. Они легко увлекаются и распространяются даже слабыми потоками воздуха, унося в себе новые частицы вируса.

 

Видео: 

A 3D model of a person coughing in an indoor environment – how an aerosol cloud travels in the air

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