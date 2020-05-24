В ВСУ выявили 14 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждены четырнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

По состоянию на 07:00 24 мая в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 62 человека.

Всего за время пандемии выздоровел 91 человек и произошло 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 259 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 40 человек.

Как отмечается, четверо военнослужащих Харьковского гарнизона находятся в изоляторе воинской части. Еще восемь военнослужащих Тернопольского гарнизона в настоящее время также находятся в изоляторе воинской части и в ближайшее время будут эвакуированы в Ровенский военный госпиталь. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение.

Один военнослужащий Житомирского гарнизона находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Состояние пациента средней тяжести, он получает необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится один военнослужащий (Киевский гарнизон). Отмечается, что состояние здоровья пациента удовлетворительное. Симптомы заболевания у него отсутствуют.

«Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Оставайтесь дома», - подытожили в медслужбе ВСУ.