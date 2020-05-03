В ВСУ - четыре новых случая COVID-19, три из них – на Харьковщине

За минувшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 в Вооруженных Силах Украины.

Об этом сообщает Командование медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

«На 7:00 3 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 49 человек. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 295 человек. Количество военнослужащих, у которых истекает срок изоляция в ближайшие три дня - 91 человек. За минувшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19», - говорится в сообщении.

Как отмечается, больные, трое из которых находятся в Харьковской области, и один военнослужащий в Днепропетровской области, лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Напомним, по состоянию на утро 3 мая в Украине подтвердились 11 913 случаев заражения коронавирусом. 288 из них – летальные (+9 за сутки).

