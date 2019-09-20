В ВСУ назвали количество призывников на осеннюю воинскую службу

В осенней кампании 2019 года на срочную воинскую службу будут призваны 15 тысяч 200 новобранцев. Об этом сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Геннадий Долгашов, передает пресс-служба Сухопутных войск.

Сообщается, что из общего призыва непосредственно в Вооруженные силы Украины планируется направить 9 тысяч человек, в Нацгвардию - 4400, Госпогранслужбу - 1 тысячу человек, Государственную специальную службу транспорта - 800 человек.

Срок службы призывников составляет 18 месяцев. Для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) он сокращен до 12 месяцев. В командовании ВСУ утверждают, что военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения ООС не привлекаются.

Генерал-майор напомнил, что призывной возраст в Украине установлен на уровне 20-27 лет. При желании можно добровольно служить по контракту в 18-19 лет.