 

В ВСУ назвали количество призывников на осеннюю воинскую службу

20 сентября 2019 г. 17:45
Источник: РБК-Украина
34 просмотра

В осенней кампании 2019 года на срочную воинскую службу будут призваны 15 тысяч 200 новобранцев. Об этом сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Геннадий Долгашов, передает пресс-служба Сухопутных войск.

Сообщается, что из общего призыва непосредственно в Вооруженные силы Украины планируется направить 9 тысяч человек, в Нацгвардию - 4400, Госпогранслужбу - 1 тысячу человек, Государственную специальную службу транспорта - 800 человек.

Срок службы призывников составляет 18 месяцев. Для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста) он сокращен до 12 месяцев. В командовании ВСУ утверждают, что военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения ООС не привлекаются.

Генерал-майор напомнил, что призывной возраст в Украине установлен на уровне 20-27 лет. При желании можно добровольно служить по контракту в 18-19 лет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.