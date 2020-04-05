В ВСУ обнаружили третий случай заболевания COVID-19

05 апреля 2020 г. 15:15
Источник: Левый берег
19 просмотров

В Вооруженных силах Украины обнаружили третий случай коронавируса. Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ вечером 4 апреля.

"Военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ. В связи с сохранением субфебрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат", - говорится в сообщении.

Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Военных, имевших с ним контакты при исполнении служебных обязанностей, отправили на самоизоляцию.

В ближайшее время у них возьмут пробы для теста на COVID-19.

Отмечается, что на изоляции из-за подозрения на коронавирус находятся 114 военных.

О первом случае коронавируса в Киевском гарнизоне сообщили 2 апреля.

Больной находился на самоизоляции с 23 марта.

Ранее COVID-19 диагностировали у врача Хмельницкого военного госпиталя.

Состояние здоровья оценивали как удовлетворительное. 10 человек, которые контактировали с больной, сейчас на самоизоляции.

Напомним, перед отправкой в зону ООС военные будут проходить двухнедельный карантин.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.