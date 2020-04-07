В ВСУ зафиксировали первую смерть от коронавируса

07 апреля 2020 г. 13:31
Источник: Левый берег
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В городе Надворная Ивано-Франковской области 6 апреля умерла женщина, служившая в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"На 07:00 7 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 4 случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванные коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 летальный", - говорится на странице Генштаба в фейсбук.

Женщина служила в одной из воинских частей Ивано-Франковской области. Заболела она еще 20 марта, через неделю ее госпитализировали в Центральную районную больницу Надворной из-за ухудшения состояния. 30 марта женщину перевели в реанимацию, где она и умерла утром 6 апреля.

Вечером 6 апреля врачи получили лабораторное подтверждение, что у нее был коронавирус.

 

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