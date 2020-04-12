В ВСУ зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом

12 апреля 2020 г. 14:14
Источник: Интерфакс-Украина
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В рядах Вооруженных сил Украины по состоянию на 07:00 12 апреля зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

«На 07:00 12 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 18 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 случай летальный», - говорится в сообщении на официальной странице Командования Медсил ВСУ в воскресенье утром.

В сообщении отмечается, что  в изоляции находится 180 военнослужащих ВСУ.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 20 человек.

 

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