 

В выходные харьковчан ждет снижение температуры и дождь

05 июля 2019 г. 16:05

Прогноз погоды в Харькове на выходные, 6-7 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета. 

По данным  Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в субботу в городе – переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, местами гроза, ветер – 5-10 м/с, температура воздуха ночью – 12-17 градусов, днем – 20-25.

В воскресенье - переменная облачность, ночью - без осадков, днем - местами небольшой кратковременный дождь, ветер – 5-10 м/с, температура воздуха ночью – 11-16 градусов, днем – 23-28.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.