В вымогательстве денег у наркозакладчиков подозревают еще двух харьковских полицейских и их сообщника

Правоохранители сообщили о подозрении еще двум харьковским полицейским и одному гражданскому лицу в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ей служебного положения, по предварительному сговору группой лиц, повторно.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Ранее было установлено, что группа полицейских Киевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области организовала преступную схему, связанную с систематическим получением неправомерной выгоды от наркозакладчиков.

Указанные полицейские их задерживали, забирали заложенные в общественных местах наркотики и требовали деньги за непривлечение злоумышленников к уголовной ответственности. Деньги полицейские предлагали принести родственникам задержанных. При этом задержания полицейскими должным образом не оформлялись.

Как рассказали в прокуратуре, сообщниками полицейских были гражданские лица, которые забирали деньги у «закладчиков» и передавали их правоохранителям.

Таким образом сотрудники полиции «заработали» около 150 тысяч гривен.

Всего на данный момент сообщено о подозрении 6 полицейским и одному гражданскому лицу в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Все подозреваемые полицейские отстранены от занимаемых должностей, двум из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, гражданскому лицу - в виде домашнего ареста. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения другим полицейским.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

