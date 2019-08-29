В Высоком двое пьяных мужчин ограбили знакомого

В Высоком двое пьяных мужчин ограбили собутыльника.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию позвонил 59-летний местный житель, который сообщил, что возле железнодорожной остановки в поселке Высокий двое мужчин отобрали у него мобильный телефон.

Выяснилось, что завладеть чужим имуществом решили 27- и 41-летний безработные жители поселка. Полицейские задержали сначала одного злоумышленника, а через полчаса - второго.

Следствие установило, что потерпевший в тот день в компании злоумышленников распивал спиртные напитки. По дороге домой его компаньоны, находясь под воздействием алкоголя, решили отобрать у мужчины телефон. Один из нападавших держал мужчину за руки, а другой из кармана брюк вытащил телефон.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.