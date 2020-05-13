В Высокополье не фиксируют новых случаев COVID-19: ограничение на въезд в село снято

На Харьковщине сняли ограничения на въезд в село Высокополье, в котором была вспышка коронавируса. Как сообщает пресс-служба ХОГА, соответствующее решение 12 мая приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Валковского района.

«По состоянию на 12 мая новых случаев COVID-19 в селе Высокополье и вообще Валковском районе не обнаружено. Из 34 жителей района, у которых диагноз подтвердился, 27 уже выздоровели. Единственный больной из самого Высокополья, который еще не выздоровел, сейчас находится в областной инфекционной больнице, - сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер. - Поэтому мы поддержали предложение поселкового совета Высокополья о снятии некоторых карантинных ограничений - согласно постановлению Кабмина и решению областной КТЭБ и ЧС. Также с завтрашнего дня прекращаем работу карантинного контрольно-пропускного пункта на въезде в село».

Руководитель области отметил, что оперативно локализовать и ликвидировать вспышку коронавируса в Высокополье удалось благодаря слаженным действиям власти и местного самоуправления.

«Необходимо поблагодарить жителей Высокополья, которые очень ответственно отнеслись к ситуации и придерживались карантина, а также, конечно, медицинских работников, сотрудников Национальной полиции и всех структур, которые были задействованы в ликвидации вспышки. Благодаря слаженным действиям удалось остановить распространение COVID-19 в населенном пункте», - отметил Алексей Кучер.

Напомним, усиленные карантинные меры в Высокополье ввели после того, как от коронавируса умерла жительница села, которая продавала свечи в местной церкви и контактировала с большим количеством людей.