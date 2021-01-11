В Японии обнаружили еще один штамм коронавируса

В Японии была выявлена новая разновидность мутировавшего коронавируса, отличная от его вариантов, широко распространенных в Великобритании и Южной Африке. Инфекция была обнаружена у четырех путешественников, прибывших 2 января в Токио из Бразилии, сообщил генеральный директор Национального института инфекционных заболеваний Японии Такаи Вакита.

Оснований полагать, что новый вариант коронавируса более заразен, чем уже известные его разновидности, нет, добавил эксперт. Сейчас все четыре пациента, у которых был выявлен мутировавший вирус, находятся в карантине. Один из них - 40-летний мужчина, у которого развились проблемы с дыханием, - был доставлен в больницу. Двое других пациентов страдают от головных болей и болей в горле, а также повышенной температуры. Четвертый заразившийся - подросток - не испытывает никаких симптомов болезни.