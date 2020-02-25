В Японии умер старейший в мире мужчина

25 февраля 2020 г. 13:20
Источник: 112.UA
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В воскресенье вечером в Японии умер 112-летний Титецу Ватанабэ, которого в начале месяца признали самым старым мужчиной на Земле, сообщает Mirror.

"Старейший в мире мужчина умер в возрасте 112 лет. Титецу Ватанабэ, житель префектуры Ниигата в Японии, умер за 11 дней до своего 113-го дня рождения в 23:10 по местному времени в воскресенье", - говорится в сообщении.

Мужчина был официально внесен в Книгу рекордов Гиннеса 12 февраля как самый старый человек на планете.

Предыдущий обладатель титула самого пожилого мужчины на планете был также жителем Японии. 113-летний Масадзо Нонака умер 20 января прошлого года.

Отметим, что японцы традиционно занимают верхние строчки рейтингов мировых долгожителей.

 

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