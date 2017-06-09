В Японии впервые за 200 лет императору разрешили отречься от престола

09 июня 2017 г. 10:08
Источник: Левый берег
1 просмотр

Верхняя палата парламента Японии одобрила специальный законопроект об отречении от престола 83-летнего императора Акихито.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Отречение может произойти в любой момент в течение трех лет после официального опубликования закона. После этого власть будет передана старшему сыну Акихито, принцу Нарухито, а сам он сохранит свои основные привилегии.

По данным местных СМИ, отречение произойдет, скорее всего, к концу 30-го года правления Акихито - в декабре 2018 года.

Последний раз японский император отрекался от престола в 1817 году.

Напомним, император Акихито занял трон после смерти своего отца, императора Хирохито, в 1989 году. В последние годы он перенес операцию на сердце и лечился от рака простаты. В августе в своем обращении к нации он сообщил о своем желании передать корону своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито, сославшись на возраст и ухудшающееся здоровье. Прямо говорить об отречении от престола Акихито сказать не мог, т.к. закон запрещает императору высказываться о вопросах политики.

2 июня нижняя палата парламента Японии одобрила законопроект об отречении от престола Акихито.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.