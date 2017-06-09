В Японии впервые за 200 лет императору разрешили отречься от престола

Верхняя палата парламента Японии одобрила специальный законопроект об отречении от престола 83-летнего императора Акихито.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Отречение может произойти в любой момент в течение трех лет после официального опубликования закона. После этого власть будет передана старшему сыну Акихито, принцу Нарухито, а сам он сохранит свои основные привилегии.

По данным местных СМИ, отречение произойдет, скорее всего, к концу 30-го года правления Акихито - в декабре 2018 года.

Последний раз японский император отрекался от престола в 1817 году.

Напомним, император Акихито занял трон после смерти своего отца, императора Хирохито, в 1989 году. В последние годы он перенес операцию на сердце и лечился от рака простаты. В августе в своем обращении к нации он сообщил о своем желании передать корону своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито, сославшись на возраст и ухудшающееся здоровье. Прямо говорить об отречении от престола Акихито сказать не мог, т.к. закон запрещает императору высказываться о вопросах политики.

2 июня нижняя палата парламента Японии одобрила законопроект об отречении от престола Акихито.