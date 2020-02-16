В Японии выявили еще шесть случаев заболевания коронавирусом

Медицинские службы Японии в воскресенье подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом на территории страны, сообщил японский телеканал Эн-эйч-кей.

Пять случаев зафиксированы в Токио, а еще один - в префектура Айти.

До этого в воскресенье Эн-эйч-кей сообщал о 53 зараженных в Японии.

Кроме того, возле Иокогамы находится на карантине лайнер Diamond Princess.

За последние сутки число зараженных на судне выросло на 70 человек, достигнув показателя в 355 инфицированных.

Япония занимает второе место после Китая по числу заболевших новым типом коронавируса.