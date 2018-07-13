В Яремче на отдыхе отравились дети, среди них есть харьковчане

13 июля 2018 г. 13:03
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11 июля в отеле «Водопад» города Яремче Ивано-Франковской области произошла вспышка заболевания острой кишечной инфекцией среди отдыхающих детей, в числе которых были и харьковчане.

Об этом  сообщили в Главном управлении Госпродпротребслужбы Украины.

11 июля в городскую больницу Яремче за медицинской помощью с расстройствами пищеварения и температурой обратились 11 детей.

Как стало известно, в отель «Водопад» 2 июля на отдых прибыли 79 человек, из которых 65 детей до 15 лет приехали из Киева, Одессы и Харькова.

Дети питались в ресторане «Ватаг».

6 детям с легкой формой течения заболевания врачи назначили амбулаторное лечение, а 5 детей с предварительным диагнозом «Острый гастроэнтероколит» госпитализировали в инфекционное отделение.

По информации пресс-службы Ивано-Франковской обладминистрации, среди заболевших - дети в возрасте от 9 до 13 лет, которые приехали на отдых из Киева и Харькова.

Состояние больных врачи расценивают как удовлетворительное средней степени тяжести.

При санитарно-эпидемиологическом обследовании гостиницы «Водопад» и ресторана «Ватаг» специалисты отобрали пробы пищевых продуктов, воды и смывов с оборудования пищеблока для лабораторного исследования.

При проверке пищеблока ресторана «Ватаг» специалисты службы выявили ряд нарушений требований санитарного законодательства, в связи с чем администрации отеля «Водопад» и ресторана «Ватаг» направили предписание по устранению выявленных недостатков.

В данном ресторане питание временно прекращено.

Детей обеспечили бутилированной питьевой водой гарантированного качества.

Специалисты продолжают противоэпидемические мероприятия.

 

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