В Южном Судане закончилась гражданская война

Стороны конфликта в гражданской войне в Южном Судане 5 августа подписали мирный договор.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации издания, президент страны Салва Киир призвал сделать все возможное, чтобы этот договор помог преодолеть раскол в стране.

"Мое правительство и я знаем, какие финансовые и политические потери принес этот конфликт правительству, региону и всему континенту", - заявил он.

Подписанный договор предусматривает разделение власти в стране, где последние 5 лет продолжался вооруженный конфликт между народностью динка, к которой принадлежит президент Салва Киир, и народностью нуэр, к которой принадлежит отправленный в отставку вице-президент Риек Машар.

Согласно этому договору, Машар возвращается на должность вице-президента.

Посредническую роль в заключении мира сыграл Судан, от которого Южный Судан отделился в 2011 году.

С начала гражданской войны тут погибли десятки тысяч человек, около 4 миллионов обратились в бегство.