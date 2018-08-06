В Южном Судане закончилась гражданская война

06 августа 2018 г. 14:30
Источник: Украинская правда
74 просмотра

Стороны конфликта в гражданской войне в Южном Судане 5 августа подписали мирный договор.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации издания, президент страны Салва Киир призвал сделать все возможное, чтобы этот договор помог преодолеть раскол в стране.

"Мое правительство и я знаем, какие финансовые и политические потери принес этот конфликт правительству, региону и всему континенту", - заявил он.

Подписанный договор предусматривает разделение власти в стране, где последние 5 лет продолжался вооруженный конфликт между народностью динка, к которой принадлежит президент Салва Киир, и народностью нуэр, к которой принадлежит отправленный в отставку вице-президент Риек Машар.

Согласно этому договору, Машар возвращается на должность вице-президента.

Посредническую роль в заключении мира сыграл Судан, от которого Южный Судан отделился в 2011 году.

С начала гражданской войны тут погибли десятки тысяч человек, около 4 миллионов обратились в бегство.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.