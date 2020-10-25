В Южной Корее умер глава концерна Samsung

В Южной Корее на 78-м году жизни ушел из жизни председатель концерна Samsung Ли Гон Хи.

Как сообщает Reuters, промышленник испытывал проблемы с сердцем и провел последние 6 лет в госпитале.

Отмечается, что Ли Гон Хи – богатейший человек Южной Кореи. Именно под его руководством Samsung превратилась в мирового гиганта на рынке электроники. Влияние корпорации на экономику Южной Кореи достигло беспрецедентного уровня.

В то же время, Ли Гон Хи критиковали за непрозрачные методы управления и сомнительное распределение капитала между членами своей семьи.

В последние годы Ли Гон Хи очень редко появлялся на публике. Фактическое руководство над концерном взял на себя его сын – вице-президент Samsung Ли Джэ Ён.