В заброшенном доме на улице Конторской готовили наркотики

Утром 24 июля харьковские патрульные получили сообщение о том, что из заброшенного дома на улице Конторской слышен резкий запах ацетона.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили мужчину, рядом с которым находились пластиковые бутылки с жидкостью коричневого цвета, полиэтиленовые пакеты с веществом растительного происхождения с резким запахом ацетона.
Также на месте находились шприцы и посуда.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу, которая выясняет все обстоятельства дела.