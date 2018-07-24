В заброшенном доме на улице Конторской готовили наркотики

Утром 24 июля харьковские патрульные получили сообщение о том, что из заброшенного дома на улице Конторской слышен резкий запах ацетона.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили мужчину, рядом с которым находились пластиковые бутылки с жидкостью коричневого цвета, полиэтиленовые пакеты с веществом растительного происхождения с резким запахом ацетона.

Также на месте находились шприцы и посуда.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу, которая выясняет все обстоятельства дела.