В заброшенном доме на улице Конторской готовили наркотики

24 июля 2018 г. 14:17

Утром 24 июля харьковские патрульные получили сообщение о том, что из заброшенного дома на улице Конторской слышен резкий запах ацетона.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили мужчину, рядом с которым находились пластиковые бутылки с жидкостью коричневого цвета, полиэтиленовые пакеты с веществом растительного происхождения с резким запахом ацетона.

Также на месте находились шприцы и посуда.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу, которая выясняет все обстоятельства дела.

 

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