В Зачепиловке простились с погибшей на фронте Клавдией Сытник

Она была мамой, медиком и воином. В Зачепиловке - это райцентр на Харьковщине - простились с Клавдией Сытник. Она погибла первого февраля на Луганщине от пули снайпера. Это произошло, когда пророссийские оккупанты открыли огонь по позициям девяносто третьей бригады.

Вона для нас була для більшості хлопців, як сестрою. Для мене - за віком - вона була як донька

Валерий Руденко вместе с Клавдией Сытник служил почти три года. На похороны приехал из Днепра. Говорит: Клавдия была искренней, веселой и смелой. Сейчас такое чувство, как будто потерял кого-то из родных

ВАЛЕРИЙ РУДЕНКО, зам. командира 1 дивизиона 54 ОМБр

На бойовому чергуванні, яке ми несли в районі зосередження, на бойовій роботі вона виконувала не тільки обов’язки бойового медика, але була і за повара, і за психолога. Вона була не просто медиком, не просто солдатом, вона була справжнім бойовим побратимом

В першому класі Клава сиділа за цією третьою партою біля вікна…

Всех своих первоклашек сельская учительница помнит по именам и по характеру.

ВАЛЕНТИНА СУХОРУКОВА, учительница

Була жвава, весела. В той же час була уважна до вчителів , з повагою до них відносилась

Когда Клавдия подписала военный контракт, не удивилась. Мол, та всегда была там, где труднее и где нужна помощь. В школе до сих пор называют «наша Клава». Когда услышала, что бывшая ученица погибла на фронте, не верила до последнего

ВАЛЕНТИНА СУХОРУКОВА, учительница

Я сразу передзвонила до свого сина , і питаю: «Це наша Клава?» Тому що вона така була швидка, і всі питали, навіть в старшій школі, як хто побіг, «Це наша Клава?» Вона була дуже доброю дитиною

С Клавдией Сытник прощаются на главной площади Зачепиловки. Это райцентр на Харьковщине. Здесь - почти весь поселок.

Клавдия Сытник была старшим медиком в 93 ОМБр «Холодный Яр». Погибла первого февраля, около Новотошковского, на Луганщине.

Боевые побратимы рассказывают: Клавдия как раз несла лекарства бойцу на взводный опорный пункт, когда пророссийские боевики начали массированный обстрел.

АНДРЕЙ ЗВЯГОЛЬСКИЙ, зам. комроты 93 ОМБр

Куля залетіла вище бронежилета, сразу зрозуміли, шо от снайпера, там вогонь вівся зі всього , важко було сказати, від чого загинула. Це потім, коли розтин був, уже узнали

Обстрелы на фронте не прекращаются ни на один день, говорят военные. Они уверены: снайпер не мог не видеть, что целится по медику.

У неї була аптечка на бронежилеті

С Клавдией Сытник прощаются с военными почестями. Так отдают дань уважения женщине, которая надела военную форму, чтобы встать на защиту своего государства, своего поселка и своей семьи.

У Клавдии Сытник остались родители, младшая сестра и дочь.

ВИТАЛИЙ КОРОЛЬ, сводный брат Клавдии Сытник

Це дуже важка втрата для сім’ї , втратили ми доньку, матір, сестру, країна втратила героя. Нема перемир’я, йде війна

Похоронили Клавдию Сытник на местном кладбище.