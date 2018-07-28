В Зачепиловском районе у пенсионера украли корову

28 июля 2018 г. 12:03
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В полицию обратился 77-летний житель села Лебяжье и сообщил о том, что с пастбища неподалеку от его домовладения пропала корова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Материальный ущерб потерпевший оценил в 10 000 гривен.

Полицейские  разоблачили в совершении преступления 19-летнего ранее судимого жителя района.  

Злоумышленник собирался продать чужую корову, которая на момент прибытия полицейских уже была загружена в прицеп покупателя.

Корову полицейские вернули владельцу.

Следователи внесли сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 

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