 

В заливе у берегов Канады нашли тела шести погибших китов

30 июня 2019 г. 18:13
Источник: Корреспондент.net
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У берегов Канады, в заливе Святого Лаврентия, с помощью спутника нашли тела шести северных гладких китов, сообщает AFP.

Ученые сделали вскрытие тел двух китов - 40-летней самки и 9-летнего самца.

Самку, "знакомую" морских биологов, звали Пунктуация.

По мнению исследователей, она погибла в результате столкновения с судном.

Причины смерти второго кита, 9-летнего Россомахи, установить не удалось.

Власти Канады ограничили скорость передвижения судов в заливе Святого Лаврентия до 10 узлов и закрыли 16 000 квадратных километров для коммерческого рыболовства.

Северные гладкие киты - один из самых редких видов китов, который находится на грани вымирания, они живут у побережья Канады и США.

Поскольку они плавают достаточно медленно, длительное время они были любимой добычей китобоев.

В результате киты были полностью истреблены на северо-востоке Атлантики, а популяция в западной части океана снизилась до 300-450 особей.

 

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