В "заминировании" стадиона "Металлист" разоблачили харьковчанина

28 февраля 2020 г. 12:02
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Полиция установила личность мужчины, который накануне вечером, 27 февраля, сообщил о минировании спорткомплекса в Харькове.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленником оказался 28-летний харьковчанин, ранее судимый за совершение мошенничества. 

По данным полиции, информация о минировании стадиона «Металлист» поступила правоохранителям 27 февраля около 23:00.

Специалисты взрывотехнического управления тщательно осмотрели 1300 квадратных метров территории стадиона, эвакуировали 10 рабочих. 

Взрывных устройств или взрывоопасных веществ правоохранители не обнаружили.

Факт события зарегистрирован в Едином реестре учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. 

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

 

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