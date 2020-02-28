В "заминировании" стадиона "Металлист" разоблачили харьковчанина

Полиция установила личность мужчины, который накануне вечером, 27 февраля, сообщил о минировании спорткомплекса в Харькове.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленником оказался 28-летний харьковчанин, ранее судимый за совершение мошенничества.
По данным полиции, информация о минировании стадиона «Металлист» поступила правоохранителям 27 февраля около 23:00.
Специалисты взрывотехнического управления тщательно осмотрели 1300 квадратных метров территории стадиона, эвакуировали 10 рабочих.
Взрывных устройств или взрывоопасных веществ правоохранители не обнаружили.
Факт события зарегистрирован в Едином реестре учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.