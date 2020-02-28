В "заминировании" стадиона "Металлист" разоблачили харьковчанина

Полиция установила личность мужчины, который накануне вечером, 27 февраля, сообщил о минировании спорткомплекса в Харькове.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленником оказался 28-летний харьковчанин, ранее судимый за совершение мошенничества.

По данным полиции, информация о минировании стадиона «Металлист» поступила правоохранителям 27 февраля около 23:00.

Специалисты взрывотехнического управления тщательно осмотрели 1300 квадратных метров территории стадиона, эвакуировали 10 рабочих.

Взрывных устройств или взрывоопасных веществ правоохранители не обнаружили.

Факт события зарегистрирован в Едином реестре учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.