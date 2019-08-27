В Запорожье родители бросили двоих детей на бездомных (видео)

В Запорожье недалеко от центрального пляжа семейная пара бросила двух малолетних детей на бездомных.
Как говорится в сюжете ТСН, абсолютно голых детей, которые рылись в мусоре, заметили местные отдыхающие и вызвали соответствующие службы.
По словам бездомных, супружеская пара, которая приехала на пляж, попросила их присматривать за их малышами.
В течение пяти дней бездомные ухаживали за детьми, в частности, готовили им еду.
Родители посещали детей изредка, оправдываясь делами в городе.
Своих имен и имен родителей дети не помнят, патрульным рассказали только про возраст – 2 и 3 года.
Сейчас дети уже находятся в больнице.
Полиция и социальные службы ищут их родителей.