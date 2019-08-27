 

В Запорожье родители бросили двоих детей на бездомных (видео)

27 августа 2019 г. 12:21
Источник: УНИАН
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В Запорожье недалеко от центрального пляжа семейная пара бросила двух малолетних детей на бездомных.

Как говорится в сюжете ТСН, абсолютно голых детей, которые рылись в мусоре, заметили местные отдыхающие и вызвали соответствующие службы.

По словам бездомных, супружеская пара, которая приехала на пляж, попросила их присматривать за их малышами.

В течение пяти дней бездомные ухаживали за детьми, в частности, готовили им еду.

Родители посещали детей изредка, оправдываясь делами в городе.

Своих имен и имен родителей дети не помнят, патрульным рассказали только про возраст – 2 и 3 года.

Сейчас дети уже находятся в больнице.

Полиция и социальные службы ищут их родителей.

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