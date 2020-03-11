В Запорожье с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, прибывшую из Италии

В Запорожье с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину с острой респираторной инфекцией, которая прибыла в Украину из Италии. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации.

Женщина обратилась в пункт здравоохранения на вокзале "Запорожье-1" 9 марта. Последние две недели она находилась в Италии, при этом отрицает, что контактировала с больными коронавирусом в этой стране.

"Учитывая пребывания женщины в Италии в течение последних 14 дней до заболевания и тяжесть течения болезни, она была в этот же день госпитализирована в боксированное отделение областной инфекционной клинической больницы. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, до получения результатов исследования материала от больного коронавирусом, такой случай считается подозрительным на инфицирование коронавирусом", - сообщили в ОГА.