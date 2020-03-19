В Житомире сообщили о первом случае заболевания коронавирусом

Городской глава Житомира Сергей Сухомлин заявил о том, что в городе зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Зразившийся мужчина вернулся из заграницы.

"Сегодня у нас первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в городе Житомире. Житомирянин вернулся из Австрии, 56 лет. Лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса", - заявил городской глава.

По его словам, состояние пациента "более-менее нормальное". Сухомлин пообещал и дальше продолжать информировать о ситуации.

Городской глава добавил, что все местные жители Житомира, которые возвращаются из заграницы, будут проходить обязательный медосмотр сразу по прибытию. Если у кого-то выявят температуру или другие признаки коронавирусной инфекции, то этот человек сразу же пройдет экспресс-тест.