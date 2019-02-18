В Змиеве подозреваемый в краже пытался дать взятку следователю

18 февраля 2019 г. 16:23
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В Харьковской области правоохранители задержали жителя Змиева, который сегодня, 18 февраля, пытался дать взятку в размере 2000 гривен следователю Змиевского отдела полиции.

Об этом сообщили в Следственном управлении ГУНП в Харьковской области.

Неправомерную выгоду следователю мужчина предлагал за непривлечение его к уголовной ответственности по уголовному производству по факту совершения им кражи чужого имущества.

Вещественные доказательства – деньги - правоохранители изъяли.

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

 

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