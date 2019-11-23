В Змиеве семья заболела сальмонеллезом

В Змиеве в одной из семей, состоящей из троих взрослых и одного ребенка, зарегистрировали вспышку сальмонеллезной инфекции.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Все заболевшие были госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы.

Семья связывает свое заболевание с употреблением блюд домашнего приготовления.

Как отмечается, при обследовании санитарно-гигиенического состояния помещений и условий для приготовления еды и хранения продуктов, выяснилось, что они крайне неудовлетворительны.

В смывах с объектов внешней среды обнаружены бактерии группы кишечной палочки (Е. coli) и Salmonella гр.D Enteritidis, что подтверждает вероятность инфицирования больных в домашних условиях.

У одного больного при обследовании обнаружен возбудитель инфекции (Salmonella гр.D Enteritidis). Троим больным диагноз установлен клинически и эпидемиологически.

Состояние больных, по оценкам медиков, удовлетворительное.

Специалисты Лабцентра провели в очаге инфекции комплекс противоэпидемических мероприятий.