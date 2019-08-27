 

В Змиеве за кражу на рынке задержали рецидивиста

27 августа 2019 г. 11:33
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В Змиеве за кражу на местном рынке задержали 45-летнего рецидивиста.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 25 августа в полицию поступило сообщение о том, что на рынке в Змиеве неизвестный выносит вещи из контейнеров.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что ранее неоднократно судимый мужчина попал на территорию рынка через неогороженный участок. С помощью отвертки он сорвал навесной замок входной двери торгового контейнера, откуда похитил 30 покрышек на велосипедные колеса, 30 ламп накаливания и другие товары, после чего скрылся.

Злоумышленника задержали, вещественные доказательства изъяты.

Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет.

 

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