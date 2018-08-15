В Змиевском отделе полиции искали взрывчатку

15 августа 2018 г. 12:17
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14 августа около 17:05 в полицию поступило сообщение о заминировании Змиевского отдела полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Поступившую информацию проверяли следственно-оперативная группа, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Специалисты осмотрели почти 2000 кв. метров помещений административного здания и прилегающей территории.

При этом были эвакуированы 20 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

В совершении  уголовного преступления правоохранители разоблачили 48-летнего жителя села Лиман Змиевского района.

Выяснилось, что на момент совершения преступления мужчина был пьян.

У злоумышленника изъяли мобильный телефон, с которого было сделано сообщение о ложном заминировании.

Мужчину задержали.

Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи внесли информацию по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

 

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