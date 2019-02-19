В Змиевском районе мужчину поймали на краже из дома

18 февраля в 23:34 в полицию от 65-летней жительницы Змиевского района поступило сообщение о том, что в садовом обществе в селе Кринички неизвестные похищают соседское имущество.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на вызов по адресу полицейские задержали 45-летнего жителя Нововодолажского района.

Как выяснилось, мужчина проник на территорию чужого домовладения и украл оттуда водяной насос и мелкую бытовую технику.

Он пояснил полицейским, что кражу совершил с целью наживы.

Вещественные доказательства у него изъяли.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.