В Змиевском районе рецидивист угнал автомобиль

26 августа в полицию поступило сообщение от 45-летнего жителя пгт Слобожанское Змиевского района о том, что у него пропал автомобиль «Volkswagen», который стоял возле его дома.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Полицейские установили и задержали злоумышленника.
Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.
Автомобиль правоохранители вернули владельцу.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет.