В Змиевском районе рецидивист угнал автомобиль

28 августа 2018 г. 14:03
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26 августа в полицию поступило сообщение от 45-летнего жителя пгт Слобожанское Змиевского района о том, что у него пропал автомобиль «Volkswagen», который стоял возле его дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили и задержали злоумышленника.

Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.

Автомобиль правоохранители вернули владельцу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

 

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