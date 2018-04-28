В Змиевском районе во дворе своего дома мужчина хранил боевую гранату

38-летний житель села Тимченки Змиевского района хранил в собственном дворе гранату времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители обнаружили у мужчины гранату РОГ-43 в ходе обыска.

Злоумышленник рассказал, что нашел гранату в лесополосе и принес ее домой.

Цель своего поступка он объяснить не смог.

На место происшествия срочно прибыли специалисты-взрывотехники, которые изъяли боеприпас и обезвредили его за пределами села.

Как сообщил начальник Змиевского отдела полиции Кирилл Щербинский, сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.