В Золочеве подростка уличили в мошенничестве с чужим телефоном

17-летнего жителя Золочевского района Харьковской области полицейские уличили в мошеннических действиях: подросток обманом завладел мобильным телефоном своей знакомой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 17 сентября 2020 в полицию обратилась 20-летняя девушка, которая сообщила о потере мобильного телефона.

Как выяснилось, несколько дней назад заявительница по просьбе знакомого дала ему свой телефон. Парень кому-то позвонил и во время разговора отошел от нее, а когда вернулся, мобильного устройства у него уже не было. На вопрос девушки, где делся телефон, он ответил, что потерял его.

Полицейским же 17-летний житель Золочева объяснил, что телефон девушки не потерял, а присвоил.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.