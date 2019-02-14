В Золочеве появился новый физкультурный комплекс

В Золочевской ДЮСШ, к которой был пристроен новый ФОК, сегодня занимаются 350 воспитанников.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, с новыми условиями для занятий спортом воспитанников Золочевской ДЮСШ в ходе рабочей поездки на Харьковщину 14 февраля ознакомился Президент Петр Порошенко и губернатор области Юлия Светличная. Здесь действуют секции футбола, легкой атлетики, волейбола, велоспорта, вольной борьбы, тхэквондо.

По словам директора школы Александра Стогния, открытие ФОКа позволит увеличить количество воспитанников заведения, как минимум, на 150 человек и создать новые отделения - баскетбола, бокса, футзала и другие. Занятия для детей в ФОКе будут бесплатными.

Кроме того, здесь будут работать спортивные секции для взрослых: фитнеса, степ-аэробики и др. Всего в комплексе смогут заниматься около 400 человек в день.

Во время открытия ФОКа Петр Порошенко передал Золочевской ДЮСШ сертификат на спортивное оборудование. После этого в новом комплексе состоялось открытие финальной части областного детского турнира по вольной борьбе.

Развитие спортивной инфраструктуры стало одним из приоритетных направлений работы местной власти.

Так,в 2016-2017 годах были открыты современные физкультурно-оздоровительные комплексы в Первомайском и Волчанском районах. В 2018-м ФОКи построены в Песочине и Краснограде. В прошлом году после длительной реконструкции был открыт восстановленный стадион «Авангард» в Змиеве, который полностью соответствует европейским стандартам. После реконструкции открыли стадион с натуральным полем в Великом Бурлуке и капитально отремонтировали и открыли стадион «Авангард» в Дергачах.

В 2019 году развитие спорта и инфраструктуры Харьковской области продолжится.