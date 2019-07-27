В Золочеве суд отказал в наложении ареста на изъятое имущество лесного хозяйства.

Как сообщалось, 25 и 26 июля силовики региона провели масштабное отработки государственных лесничеств - правоохранители задержали в Золочевском, Чугуевском и Красноградском районах области шесть грузовиков, перевозивших более 75 кубических метров высококачественной древесины дуба. На момент проверки документы на лесопродукцию отсутствовали.

По указанным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, вчера, 26 июля, Золочевский районный суд отказал в наложении ареста на транспортные средства и спиленную древесину.

Досудебное расследование по открытому уголовному производству продолжается.