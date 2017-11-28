В Золочевском районе мужчина обворовывал односельчан

28 ноября 2017 г. 12:23
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Ранее судимый 48-летний мужчина в течение года совершил 12 краж имущества односельчан, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 48-летний безработный местный житель. Он проникал во дворы домовладений односельчан и похищал оттуда хозяйственные вещи, продукты питания, металл, велосипеды и другое имущество.

Большинство похищенных вещей правоохранители изъяли и вернули владельцам.

Мужчина арестован. Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений по ч. 2, ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины.

Следствие закончено, материалы направлены на рассмотрение в суд.

 

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